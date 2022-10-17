اثر تلكؤ العمل في ميناء الفاو.. النزاهة النيابية: سيتم الغاء العقد مع دايو

2022/10/17 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي، اليوم الاثنين، انه سيتم الغاء عقد شركة دايو الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير بعد التقييم لها، فيما أشار أن نسبة انجاز الشركة لا تتجاوز لـ 5%.

وقال تركي في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم”، أن “لجنة النزاهة قررت أجراء تقييم لشركة دايو الكورية وسيتم بعدها الغاء العقد معها،” مؤكدا أنه “تم التعاقد مع شركة دايو الكورية بشكل يخالف الضوابط القانونية عن طريق شخص خالف القانون في التعاقد معها”.

وأضاف، أن “الشركة الكورية لم تصل لحد الان إلى نسبة 5% من الإنجاز وهذا احد الأسباب التي تدعوا إلى انهاء العقد معها والتعاقد مع الشركات الصينية التي توفر الوقت الجودة في العمل”.

وتابع، أن “لا يحق لمدير عام أن يتعاقد مع شركة بحجم مشروع ميناء الفاو الكبير باعتبار أنه شأن حكومة بين الدولتين وليس على مستوى مدير عام”.

وعلى الرغم من مرور 12 سنة منذ اعلان الحكومة العراقية وضع حجر الأساس لميناء الفاو الكبير في جنوب العراق، إلا أن المشروع لا يزال بعيدًا عن الاكتمال، بسبب مشكلات كثيرة بعضها يتعلق بالتمويل وأخرى بسبب الضغوط الخارجية.

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