الخدمات النيابية: سنقدم ملفات كبيرة لمشاريع كثيرة فيها فساد

2022/10/17 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، الاثنين، ان اللجنة ستقدم ملفات كبيرة ومشاريع كثيرة فيها ملفات فساد واموال طائلة مبينا انها ستشدد رقابتهاالساعدي في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم” قال ان “الحكومة المقبلة ستكون صارمة وستكون حكومة انجاز وخدمات وستعمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجة لخدمة البلد”.

واضاف ان” اللجنة ستقدم ملفات كبيرة ومشاريع كثيرة فيها ملفات فساد وامولا طائلة وستشدد رقابتها”.

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