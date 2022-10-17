الدعم الإيراني لموسكو.. واشنطن تلوح بعقوبات وتحذر المجتمع الدولي من

2022/10/17 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الإثنين، أن "التعاون بين روسيا وبين إيران في مجال الطائرات المسيرة تهديد حقيقي يجب التعامل معه من قبل المجتمع الدولي".

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