حريق كبير في مجمع نادي جمجمال بمحافظة السليمانية (فيديو)

2022/10/17 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اندلع حريق كبير في مجمع نادي جمجمال بمحافظة السليمانية باقليم كردستان العراق.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم) انتشار النيران بشكل كبير في أروقة النادي، فيما وصلت فرق الدفاع المدني الى مكان الحادث.

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