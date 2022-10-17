وفاة امرأة أثناء خضوعها لعملية إزالة الشحوم داخل مستشفى في بغداد

2022/10/17 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني اليوم الإثنين، بوفاة امرأة خلال عملية لإزالة الشحوم في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "امرأة توفيت أثناء خضوعها لعملية إزالة الشحوم داخل مستشفى في شارع المغرب في بغداد".

وأضاف المصدر أن "أقارب المتوفية حطموا بعض أثاث المشفى"، مؤكدًا "تدخل قوة أمنية لضبط الوضع".

ويشهد العراق بين الحين والاخر عمليات فاشلة ووفيات لأشخاص يخضعون لعمليات تجميل في مستشفيات ومراكز تجميلية متخصصة، فيما تتحدث تقارير عن وجود العديد من المراكز التجميل غير المجازة وتدار من قبل شخصيات غير متخصصة.

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