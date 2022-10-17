مباحثات بريطانية مع إقليم كردستان دعماً لتشكيل الحكومة العراقية

2022/10/17 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ اجرى‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬مارك‭ ‬برايسون‭ ‬ريتشاردسون‭ ‬مباحثات‭ ‬موسعة‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬امس‭ ‬حيث‭ ‬أبدت‭ ‬بريطانيا‭ ‬موقفها‭ ‬الداعم‭ ‬لجهود‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬وإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬برلماني‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭.‬ فيما‭ ‬ارتفعت‭ ‬بورصة‭ ‬الشائعات‭ ‬بشأن‭ ‬الترشيحات‭ ‬للمناصب‭ ‬الوزارية‭ ‬واهاب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬بعدم‭ ‬بث‭ ‬التشويش‭ ‬وان‭ […]

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