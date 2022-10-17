2022/10/17 | 22:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض (أ ف ب) – الرباط- واشنطن – مرسي أبو طوق أكّد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الأحد أنّ استراتيجية المملكة في قطاع النفط العالمي تقوم على دعم «استقرار وتوازن» السوق، وسط اتهامات أميركية بالوقوف إلى جانب روسيا إثر قرار خفض الانتاج. وأبدت دولة الامارات تأييدها لتوجه السعودية.
وكتب وزير […]
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وكتب وزير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك سلمان:هدف السعودية توازن أسواق النفط ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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