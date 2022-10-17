الملك سلمان:هدف السعودية توازن أسواق النفط 

2022/10/17 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الرباط‭- ‬واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ أكّد‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬أنّ‭ ‬استراتيجية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬العالمي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬استقرار‭ ‬وتوازن‮»‬‭ ‬السوق،‭ ‬وسط‭ ‬اتهامات‭ ‬أميركية‭ ‬بالوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬روسيا‭ ‬إثر‭ ‬قرار‭ ‬خفض‭ ‬الانتاج‭.‬ ‭ ‬وأبدت‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬تأييدها‭ ‬لتوجه‭ ‬السعودية‭.‬وكتب‭ ‬وزير‭ […]

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