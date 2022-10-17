رسالة من ملك المغرب الى العاهل السعودي

2022/10/17 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬للأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬زار‭ ‬الرياض،‭ ‬وقام‭ ‬بنقل‭ ‬رسالة‭ ‬خطية‭ ‬من‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ .‬وذلك‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬بوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭.‬‮»‬‭.‬وحضر‭ ‬اللقاء‭ ‬سفير‭ […]

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