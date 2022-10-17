2022/10/17 | 22:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الرقمي: حساب وهمي في تويتر ينتحل صفة رئيس الجمهورية ويتابعه الآلاف بينهم سفير دولة مجاورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/17 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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