2022/10/17 | 23:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WbN07J0xOao

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب مهيمن الحمداني: عملية تعطيل مطار كركوك يراد بها الاستحواذ على هوية المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب مهيمن الحمداني: عملية تعطيل مطار كركوك يراد بها الاستحواذ على هوية المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).