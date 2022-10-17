جائزة أفضل لاعب في العالم تذهب لـ كريم بنزيما

2022/10/17 | 23:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم...

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