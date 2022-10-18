الفرنسي كريم بنزيما يحصد جائزة الكرة الذهبية 2022.. من الفائزين بالجوائز الأخرى؟

2022/10/17 | 23:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، جائزة الكرة الذهبية المقدّمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم في عام 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

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