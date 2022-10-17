2022/10/17 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

فاز الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2021-2022، في الحفل المقام مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وقدم كريم بنزيما مستويات مميزة في الموسم الماضي مع فريقه ريال مدريد بعدما توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، حل السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ في المركز الثاني وخلفهم البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي ثالثا.

وكان الدولي محمد صلاح نجم ليفربول حصد المركز الخامس في ترتيب الأفضل بحفل الكرة الذهبية.



وحصل مانشستر سيتي على جائزة أفضل ناد في العالم عام 2022.



فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس، لاعبة برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة في العالم عن عام 2022، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول خلال حفل الكرة الذهبية المقام حاليا بفرنسا، اليوم الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقام أسطورة أوكرانيا وميلان وتشيلسي، أندريه شيفتشينكو، بتسليم بوتياس الجائزة.



وحصدت بوتياس الجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصدت الجائزة، العام الماضي أيضا.



واستطاعت نجمة برشلونة التفوق على العديد من اللاعبات مثل سلمى باشا ولوسي برونز وسام كير وأليكس مورجان.

ويتضمن الحفل توزيع 7 جوائز، هي الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى، وجيرد مولر لأفضل هداف، وجائزة أفضل ناد، بخلاف جائزة سقراط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).