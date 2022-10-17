مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز بجائزة نادي الموسم

2022/10/17 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نال مانشستر سيتي جائزة أفضل ناد على مستوى العالم، عن الموسم الماضي (2021-2022)، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتسلم الجائزة المقدمة من المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول"، كل من كيفين دي بروين والحارس إيديرسون ثنائي مانشستر سيتي بجانب فيران سوريانو المدير التنفيذي للنادي، وسلمها لهم الأسطورة البرتغالية لويس فيجو لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بجانب وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن الحفل يشمل توزيع 7 جوائز، وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى، وجيرد مولر لأفضل هداف، وجائزة أفضل ناد، بخلاف جائزة سقراط

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