2022/10/17 | 23:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: uHyz5Dg-53o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو في تيار الحكمة الوطني: السوداني ليس "جرندايزار" لانه امام مهمة كبيرة | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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