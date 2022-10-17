التجارة: العراق بحاجة إلى استيراد 5 ملايين طن من الحنطة خلال عام 2023

2022/10/17 | 23:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، اليوم الإثنين، أن العراق بحاجة الى استيراد 5 ملايين طن من الحنطة خلال عام 2023، فيما طمأنت بعدم استنفاذ الخزين المتوفر من الحنطة حتى الآن.وقال معاون مدير عام الشركة حيدر نوري جبر في تصريح للعراقية الإخبارية، إن “الخزين من الحنطة لم يستنفذ حتى الآن، وهنالك استمرار في عملية التجهيز للمواطنين”، لافتا إلى أنه “خلال السنوات الـ 3 السابقة استلم من محصول الحنطة أكثر من 5 ملايين طن مما حقق اكتفاءً ذاتياً في البلاد”.وأضاف، أنه “خلال العام الحالي استلمنا فقط مليونين و200 ألف طن وهذه الكمية غير كافية لتغطية العام المقبل وصولا الى موسم التسويق”، مبينا أن “العام المقبل بسبب شح المياه قد نستلم خلاله من الحنطة أقل من 1.5 مليون او اقل من ذلك”.وأردف أن “التجارة قد تتسلم خلال العام المقبل 10 آلاف طن من الشلب فقط بسبب قلة المساحة المسموح بزراعتها بحسب الخطة الزراعية”.وتابع أن “الشركة العامة لتجارة الحبوب تحتاج الى مبالغ كبيرة لاستيراد مليوني طن على الاقل من الحنطة لتغطية الأشهر الأربعة من العام المقبل وصولا الى موسم التسويق”، مبينا أن “العراق بحاجة الى استيراد 5 ملايين طن من الحنطة خلال عام 2023”.وأشار إلى أن “الأموال يجب أن تطلق بشكل سريع لاستيراد الحنطة كون المنقصة تحتاج الى 75 يوما لإتمامها”.

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