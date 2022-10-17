النفط تنبه المواطنين: سعر البنزين السوبر “قابل للتغيير”

2022/10/17 | 23:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية اليوم الاثنين، أن سعر البنزين السوبر غير ثابت وقابل للتغيير، مع الاحتفاظ بنسبة الدعم البالغة 30%.

وقال مدير الشركة حسين طالب في تصريح متلفز، إن “وزارة النفط اطلقت البنزين السوبر من منطلق تنويع المنتج لاعطاء فسحة كبيرة للاختيار من قبل المستهلك”، مبينًا أن “السيارات الحديثة تحتاج إلى بنزين عالي النقاوة يتلائم مع محركات المركبات لذلك طرحت الوزارة منتج البنزين السوبر”.

وبين طالب أن “البنزين السوبر منتج مستورد بالعملة الصعبة، وقمنا بطرحه بسعر الف دينار للتر الواحد بعد دعم سعره بنسبة 30% أي يباع اقل من سعره الحقيقي بنحو 350 ديناراً”.

وأشار إلى أن “السعر يراجع وفق معطيات الاسعار العالمية ومن الممكن أن نقوم برفع سعره او تخفيضه مع الاحتفاظ بنسبة الدعم البالغة نحو 30%”، مؤكدًا وجود “اقبال على هذا النوع من البنزين وهناك محطتان في بغداد ومحطة واحدة في كل محافظة، واذا ارتفع الطلب عليه سنقوم بفتح منافذ أخرى”.

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