مدير حماية وتحسين بيئة الفرات الأوسط يتسلم رشوة للموافقة على انشاء حقل دواجن بالحلة

2022/10/18 | 00:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين 10/17/2022، عن تمكن ملاكاتها من ضبط...

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