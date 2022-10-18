2022/10/18 | 00:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تتصاعد الدعوات الى التحقيق العاجل والفوري لمنع سفر المتورطين بنهب نحو...

ظهرت المقالة روتين لا يتجاوز التبرير والشجب والوعود بالمحاسبة دون إجراءات فورية في فضيحة اختفاء 2.5 مليار دولار أولاً على المسلة.

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