تأييد إماراتي لبيان الخارجية السعودية بشأن قرار أوبك بلس

2022/10/18 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن القرار "جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة أوبك بلس، وضمن هذه الاعتبارات".

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