2022/10/18 | 00:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بنزيما يتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال 2022 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيما يتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال 2022) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيما يتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).