دولة القانون: السوداني بصدد الاعلان النهائي عن أسماء وزراء كابينته - عاجل

2022/10/18 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو دولة القانون عباس الياسري، اليوم الاثنين، عن مراحل مفاوضات المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني مع القوى السياسية، مبينا أن السوداني يضع حاليا الأسماء النهائية لكابينته الوزارية وببرنامج حكومي متكامل.

وقال الياسري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "حكومة السوداني تواجه تحديات وملفات معقدة وعمليات ممنهجة للسرقة إلا أنها ستتمكن من معالجة الكثير من الملفات منها إيقاف هدر المال العام ومكافحة الفساد ".

واضاف أن "السوداني يضع حاليا الأسماء النهائية لكابيتنه الوزارية وببرنامج حكومي متكامل وان الظروف الضاغطة ستدفع بالمكلف لإعلان كابينته الوزارية بأسرع وقت".

واشار إلى أن "دعم ائتلاف قوى الدولة والدعم الإقليمي والدولي ساند لحكومة السوداني في تحقيق البرنامج بعد ان اوصلت الحكومة الحالية العراق الى مرحلة خطرة لم تنجز خلالها المشاريع وانتهكت بها السيادة".

واكد مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق من اليوم الإثنين، عزم المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني التوجه إلى اربيل الاسبوع الجاري، مبيناً أن الهدف من الزيارة هو وضع اللمسات الأخيرة على حكومته وتثبيت حصص الكرد فيها.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يعتزم زيارة إقليم كردستان خلال اليومين المقبلين للتباحث حول الاستحقاقات الانتخابية للكرد في الحكومة الجديدة".واضاف أن "الفريق المفاوض للسوداني عقد يوم أمس الاحد، اجتماعا في بغداد مع حراك الجيل الجديد بخصوص مشاركة الاخير في الحكومة الجديدة إلا أن الحرك أبلغ فريق السوداني رسمیاً بعدم نيتهم المشاركة في الحكومة". وكلف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الخميس الماضي محمد شياع السوداني في تشكيل الحكومة المقبلة بعد انسداد سياسي دام اكثر من عام كامل على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

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