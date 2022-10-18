اعلام السعودية... متى تغيرون لهجتكم؟

2022/10/18 | 00:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

في برنامج المواهب الاجنبي هنالك موهبة

التكلم بالباطن او التكلم من البطن وهي

يقوم المشارك بان يضع يده داخل دمية

ويتحدث معها بطريقة بحيث من يسمعهما

ويراهما لا يستطيع ان يميز حركا

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