واشنطن تهدد بعقوبات جديدة ضد طهران وتكشف السبب

2022/10/18 | 00:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب المتحدث باسم الخارجية

الأمريكية فيدانت باتيل، أن واشنطن لن

تتردد في فرض عقوبات على الجهات التي

تتعامل مع إيران وخصوصا في مجال

الطائرات المسيرة.

وقال باتيل: "كل من يتعامل مع إيران، بما

في ذلك

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