بلاسخارت تعلق على سرقة المليارات من الودائع الضريبية في العراق

2022/10/18 | 00:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت ممثلة الأمم المتحدة في العراق

جينين‏⁧ هينيس بلاسخارت، بتغريدة

نشرتها اليوم الاثنين على حسابها في

تويتر تسائلت فيها عن المنفعة التي

سيجنيها العراق من هذه الاموال

المسروقة من مبالغ الودائع الضريبي

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