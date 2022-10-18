2022/10/18 | 00:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: htKEDOzeZtc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سامي سلام: مشكلة الاحزاب التشرينية ليست مع السوداني بل مع من جاء به) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سامي سلام: مشكلة الاحزاب التشرينية ليست مع السوداني بل مع من جاء به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).