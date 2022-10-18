الكشف عن آلية توزيع الوزارات بين المكونات في الحكومة الجديدة

2022/10/18 | 01:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر سياسي، عن آلية توزيع الوزارات بين المكونات العراقية.

وأدناه آلية التوزيع:

الوزارات التي من حصة المكون السني: الدفاع، التخطيط، التربية، الصناعة، التجارة، الثقافة.

الوزارات التي من حصة الكرد: الخارجية، العدل، الاسكان والاعمار، البيئة

الوزارات التي من حصة المكون الشيعي : الزراعة، النقل والمواصلات، الداخلية، الصحة، النفط، العمل والشؤون الاجتماعية، الرياضة والشباب، المالية، الموارد المائية، التعليم العالي، الكهرباء، الاتصالات.

الوزارات التي من حصة المسيح : الهجرة والمهجرين.

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