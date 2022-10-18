مصر والإمارات والبحرين تعلق على موقف السعودية بشأن قرار أوبك بلس

2022/10/18 | 01:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت مصر والإمارات والبحرين، يوم الاثنين، عن "التأييد والتضامن الكامل" مع السعودية، ورفضها القاطع لـ"تسييس" قرار مجموعة أوبك بلس بشأن خفض إنتاج النفط.

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