بالصور:بعد افتتاحه من قبل ممثل السيستاني مركز الحياة يجري اربع عمليات معقدة ناجحة لمرضى من المحافظات

2022/10/18 | 01:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي ان

الملاكات الطبية والتمريضية في مركز

الحياة للاشعة التداخلية وقسطرة الدماغ

الذي افتتحه المتولي الشرعي للعتبة

الحسينية المقدسة يوم الجمعة الماضي

باشرت باجراء العمليات

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