2022/10/18 | 01:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m19EadE14Gw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجابري: حكومة "السوداني" ستشكل قبل انتهاء المدة الدستورية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجابري: حكومة "السوداني" ستشكل قبل انتهاء المدة الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).