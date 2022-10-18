الفقر.. مرض حاضر وعلاج غائب

2022/10/18 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسباب الفقر لطالما تم نسبها مرة لعدم الاستقرار الأمني ومرة لكورونا..أين الحقيقة التي تمنع من خفض أرقام الفقر وانتشال الناس من أزمتهم؟

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