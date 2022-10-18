الاستخبارات الأمريكية تفسر لجوء روسيا لأسلحة إيران وكوريا الشمالية

2022/10/18 | 04:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز إن روسيا تطلق ذخائرها الدقيقة "بمعدل لا يمكنها تحمله" ما جعلها تعتمد على أسلحة ومساعدات تكنولوجية ذات قدرات أقل.

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