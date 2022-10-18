أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

2022/10/18 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أستراليا، الاثنين، عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وقالت إنها "تؤكد من جديد موقف أستراليا السابق والطويل الأمد بأن القدس هي مسألة الوضع النهائي وينبغي حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني".

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