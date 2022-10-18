الطيران المدني العراقي: الخروج من العقوبات الدولية سيكون قريبا

2022/10/18 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، الاثنين، أن خروج العراق من العقوبات الدولية "سيكون قريبا".

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