إيران تعلن اعتقال 880 شخصا في محافظة

2022/10/18 | 06:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال ما لا يقل عن 880 شخصا في محافظة غيلان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، يوم الاثنين، وذلك وسط الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

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