"التوابيت الخضراء".. صورة ملفقة بعد مأساة "مستشفى الكويت" بصنعاء

2022/10/18 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة وفاة عدد من الأطفال من مرضى السرطان في أحد مستشفيات صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد حقنهم بدواء "ملوّث" وفقاً للسلطات المحليّة، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر جثامين هؤلاء الأطفال.

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