يعيدا عن الصينيين.. إنتر ميلانو الإيطالي يبحث عن مشتر جديد

2022/10/18 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "الفايننشال تايمز" بأن إنتر ميلان سيكون أحدث نادٍ لكرة القدم يطرح للبيع بعد الصعوبات المالية التي يواجهها الملاك الصينيون للنادي الإيطالي حاليا.

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