"أوروبا حديقة وبقية العالم أدغال".. ما هي تصريحات جوزيب بوريل التي أثارت احتجاج الإمارات رسميًا؟

2022/10/18 | 08:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، رسميا، تصريحات وصفتها بـ"العنصرية" أدلى بها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

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