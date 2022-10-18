توضيح أمني بشأن تعرض

2022/10/18 | 09:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمننفت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، خبر تعرض القصور الرئاسية في البصرة الى اطلاق نار، فيما بينت المصدر الحقيقي.

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