استهلاك العراق من الغاز الطبيعي ينخفض بأكثر من 7% في 2021

2022/10/18 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت شركة bp البريطانية للطاقة عن انخفاض استهلاك العراق من الغاز الطبيعي بأكثر من 7% خلال عام 2021، مبينة ان السعودية تصدرت قائمة أكثر الدول العربية استهلاكا للغاز الطبيعي.

وبحسب بيانات شركة النفط البريطانية ان "العراق استهلك من الغاز الطبيعي خلال عام 2021 مقدار 17.1 مليار متر مكعب منخفضا عن عام 2020 بنسبة 7.3% الذي كان استهلاكه بمقدار 18.5 مليار متر مكعب ومنخفضا ايضا بنسبة 11% عن عام 2019 عندما كان استهلاكه من الغاز بمقدار 19.2 مليار متر مكعب ".

واضافت ان "استهلاك العراق من الغاز ارتفع بنسبة 10.5% ما بين عامي 2011 و2021"، لافتا الى ان "استهلاك العراق من الغاز الطبيعي في عام 2011 كان بمقدار 6.3 مليار متر مكعب".

واشارت الى ان "السعودية تصدرت قائمة أكثر الدول العربية استهلاكا للغاز الطبيعي، خلال العام الماضي، بمقدار 117.3 مليار متر مكعب سنويا، تليها الامارات بمقدار 69.41 مليار متر مكعب سنويا، ومن ثم جاءت مصر بمقدار 61.88 مليار متر مكعب سنويا، فيما كانت اقل الدول العربية استهلاكا للغاز هي 800 مليون متر مكعب سنويا".

ويأتي العراق بالمرتبة 12 بأكبر احتياطي للغاز في العالم وبواقع 130.5 تريليون قدم مكعب باليوم حسب بيانات شركة bp النفطية البريطانية لعام 2016، ويستهلك العراق معظم غازه على تغذية محطات الكهرباء فيما يستورد حاجته المتبقية من ايران .

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