2022/10/18 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول إن وجدت، ضد 5 كيانات قالت إنها مرتبطة ببرنامج الصواريخ النووية لكوريا الشمالية.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان تفرض عقوبات ضد 5 كيانات مرتبطة ببرامج بيونغ يانغ النووية المركز الخبري الوطني.

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