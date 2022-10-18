2022/10/18 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفــي … تنفي قيادة شرطة محافظة البصرة والمنشآت ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرض القصور الرئاسية في البصرة الى اطلاق نار ،،،، ونود ان ننوه الى إن هذا الخبر عاري الصحة ولا اساس له […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة توضح حقيقة تعرض القصور الرئاسية لإطلاق نار المركز الخبري الوطني.

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