تقرير: استهلاك العراق للغاز الطبيعي يهبط لأكثر من 7% خلال 2021

2022/10/18 | 09:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل استهلاك العراق من الغاز الطبيعي انخفاضا بأكثر من 7% خلال عام 2021.

وذكرت شركة bp البريطانية للطاقة، أن “العراق استهلك من الغاز الطبيعي خلال عام 2021 مقدار 17.1 مليار متر مكعب منخفضا عن عام 2020 بنسبة 7.3% الذي كان استهلاكه بمقدار 18.5 مليار متر مكعب ومنخفضا ايضا بنسبة 11% عن عام 2019 عندما كان استهلاكه من الغاز بمقدار 19.2 مليار متر مكعب”.

وأضافت الشركة، أن “استهلاك العراق من الغاز ارتفع بنسبة 10.5% ما بين عامي 2011 و2021″، مبيناً أن “استهلاك العراق من الغاز الطبيعي في عام 2011 كان بمقدار 6.3 مليار متر مكعب”.

وتابعت أن “السعودية تصدرت قائمة أكثر الدول العربية استهلاكا للغاز الطبيعي، خلال العام الماضي، بمقدار 117.3 مليار متر مكعب سنويا، تليها الامارات بمقدار 69.41 مليار متر مكعب سنويا، ومن ثم جاءت مصر بمقدار 61.88 مليار متر مكعب سنويا، فيما كانت اقل الدول العربية استهلاكا للغاز هي 800 مليون متر مكعب سنويا”.

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