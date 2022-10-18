الرافدين يكشف حصيلة الحسابات المفتوحة لايداع اموال المواطنين

2022/10/18 | 09:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شهر ايلول الماضي بلغت 5247 حساب توفير وجاري بالدينار والدولار وحسابات الودائع.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى في ايلول الماضي وصلت الى 2704 حساب جاري بالدينار والدولار في حين بلغت حسابات التوفيرالمفتوحة للمواطنين 2256 حساب بالدينار والدولار بالاضافة الى عدد حسابات الودائع التي بلغت 287 وديعة”.

واشار الى ان “المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.

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