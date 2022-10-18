بغداد.. إيضاح مفصّل بالزحامات المرورية التي تشهدها شوارع العاصمة

2022/10/18 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تشهد بغداد، اليوم الثلاثاء، زحامات مرورية خانقة في اغلب شوارع العاصمة، حيث عدم صيانة بعض الطرقات وتكسر أجزاء منها يؤدي الى بطئ سير العجلات وحدوث الاختناقات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "زحامات مرورية خانقة تشهدها شوارع العاصمة بغداد تؤدي الى اختناقات الشوارع مع بداية ساعات الصباح".

وأضاف أن "عدم صيانة بعض الشوارع وتكسر أجزاء منها يؤدي الى زحامات مرورية خانقة".

وأشار الى ان "مجسر اللقاء يشهد ازدحام شديد، وتقاطع جسر الغزالية - تقاطع مدينة العاب السيدية - فندق بابل - وتقاطع مدينة العاب السيدية، بالإضافة الى تقاطع المصفى باتجاه الطابقين تشهد ازدحامات خانقة".

وتابع أن "حي اسيا باتجاه سريع الدورة ازدحام، ونفق الشرطة باتجاه تقاطع ساحة الأردن والاربع شوارع في اليرموك ازدحام شديد، ويتركز الازدحام أيضا عند جسر الجادرية يصل لشارع المطار، جسر الطالبية مزدحم جدا، البنوك مزدحم، جسر الشعب مزدحم جدا، وسريع القناة قرب حي البساتين مزدحم جدا".

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