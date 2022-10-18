بنزيما معلقاً على فوزه بالكرة الذهبية: فخر كبير

2022/10/18 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أبدى مهاجم ريال مدريد، الفرنسي الدولي كريم بنزيما، سعادته بحصده جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2021-2022 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وقال بنزيما عقب فوزه بالجائزة، اليوم الاثنين: "فخر كبير الفوز بهذه الجائزة، أتذكر العمل والمثابرة منذ طفولتي".

وأضاف بنزيما متحدثا عن مثله الأعلى: "الكرة الذهبية كانت في ذهني دائما، ثم جاء الإلهام والرغبة، حيث كان لدي مثل أعلى وهما (مواطنه الفرنسي) زين الدين زيدان و(المهاجم البرازيلي السابق) رونالدو".

وأردف صاحب الـ34 عاما: "كنت أعمل ولا أستسلم مرارا وتكرارا، المهم أن تبقي هذا الحلم في ذهنك، رغم أنني مررت بظروف صعبة ولم أكن مع المنتخب الفرنسي لفترة، لكني نجحت في تخطي ذلك".

وتابع "عاشت عائلتي فترات صعبة معي، لأول مرة أفوز بهذه الجائزة، راض عن العمل الذي قمت به، سأواصل بالطبع، أشكر كل زملائي في ريال مدريد ومنتخب فرنسا ومدربي ورئيس النادي العظيم فلورنتينو بيريز الذي منحني فرصة كبيرة".

وأتم "الكرة الذهبية جائزة فردية، لكنها بالنسبة لي جائزة جماعية".

وأصبح بنزيما أول فرنسي يتوج بالكرة الذهبية منذ زيدان الذي توج بالجائزة في العام 1998.

كما بات بنزيما خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

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