الأرجنتين تطالب قطر بتوقيف رضائي خلال زيارته للدوحة

2022/10/18 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت الأرجنتين، الاثنين، من السلطات القطرية توقيف نائب للرئيس الإيراني يزور الدوحة حاليا، وذلك على خلفية دوره في تفجير مركز يهودي في بوينوس ايرس في العام 1994.

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