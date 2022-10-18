بنزيما يعلق على تتويجه بالكرة الذهبية: فخر كبير

2022/10/18 | 09:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أبدى مهاجم ريال مدريد، الفرنسي الدولي كريم بنزيما، سعادته بحصده جائزة...

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