تدشين “تيك توك” +18

2022/10/18 | 09:57 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (دينار- Tech) أعلن تطبيق “تيك توك” الصيني، عن تحديث نظام البث الحي الذي يمكّن المستخدمين من ربح المال، وذلك للحد من ظهور الأطفال في مقاطع البث المباشر، كما أعلن عن إضافة ميزة تخصص البث الحي للكبار فقط.وكان أي شخص يتجاوز عدد متابعيه الألف وعمره يزيد عن 16 عاما، يستطيع إطلاق بث مباشر على “تيك […]

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