عودة اكثر من 200 نازح الى مناطق سكناهم الاصلية في نينوى

2022/10/18 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

متابعة حثيثة يبذلها وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي لإعادة النازحين الى مناطق سكناهم الأصلية.حيث أشرف سيادته عودة 182 نازحاً، ما يعادل 52 أسرة من مخيمات النزوح في محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الأصلية بعد اجراء عملية التدقيق الأمني بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية.الى ذلك شرعت الوزارة من خلال فرعها في السليمانية بإعادة الوجبة الثانية والبالغ عددها 19 نازحاً من مخيم اشتي الى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار ومحافظة صلاح الدين.وأكد السيد الغانمي ان هناك عودة طوعية على شكل وجبات في الأيام المقبلة ، مشدداً في الوقت ذاته على توفير احتياجات الأسر النازحة والعائدة، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية والاجهزة الأمنية المختصة.

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